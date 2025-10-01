El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de octubre

El día de hoy, 1 de octubre de 2025, Baena se despertará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A las 00:00 horas, la temperatura se situará en torno a los 20 grados , con una humedad relativa del 68%, lo que proporcionará una sensación de frescura. A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 19 grados a la 1:00 y 2:00, manteniendo un ambiente agradable.

A partir de las 3:00 de la madrugada, el cielo comenzará a mostrar un ligero aumento en la nubosidad, con condiciones de poco nuboso que se mantendrán hasta las 11:00. Durante este periodo, la temperatura oscilará entre los 18 y 21 grados, con una humedad que irá disminuyendo gradualmente. La brisa será suave, con vientos del sur que alcanzarán velocidades de hasta 6 km/h.

A partir del mediodía, se espera un cambio significativo en el estado del cielo. Desde las 12:00 hasta las 16:00, Baena experimentará un cielo muy nuboso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo de 26 grados a las 15:00. La humedad relativa se mantendrá en torno al 49%, lo que podría generar una sensación de calor moderado. Durante este periodo, la probabilidad de precipitación aumentará, alcanzando un 65% entre las 14:00 y 20:00, con una expectativa de lluvia escasa de aproximadamente 0.1 mm.

A medida que se acerque la tarde, la nubosidad se intensificará, y las condiciones de lluvia escasa se harán más probables. Los intervalos nubosos con lluvia escasa se prevén entre las 17:00 y 19:00, lo que podría traer un alivio a la sequedad del ambiente. Las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 25 grados a las 19:00.

Por la noche, el cielo se despejará nuevamente, y las temperaturas caerán a 22 grados a las 22:00. La humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 60% hacia el final del día. Los vientos del norte se mantendrán en torno a los 6 km/h, proporcionando una brisa fresca y agradable.

En resumen, el día de hoy en Baena se caracterizará por un inicio despejado, seguido de un aumento en la nubosidad y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde, antes de que el cielo se aclare nuevamente por la noche. Es recomendable llevar un paraguas si se planea estar al aire libre durante las horas de la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-30T20:57:12.