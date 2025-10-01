El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de octubre

El día de hoy, 1 de octubre de 2025, Andújar se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con períodos de cielo muy nuboso y cubierto a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con temperaturas que rondarán los 19 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 16 grados a media mañana.

Durante la tarde, se espera que las condiciones se mantengan similares, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 27 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las horas más frescas de la mañana, lo que podría generar una sensación de bochorno. A medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles elevados, especialmente en las primeras horas.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna de las franjas horarias, lo que significa que los habitantes de Andújar podrán disfrutar de un día seco a pesar de la abundante nubosidad. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de que no habrá sorpresas en forma de lluvia.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos del noreste con velocidades de hasta 13 km/h, aumentando ligeramente a 19 km/h en la primera hora de la tarde. A lo largo del día, la dirección del viento cambiará, predominando del este y luego del oeste, con ráfagas que alcanzarán hasta 28 km/h en las horas más activas. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas de la tarde, cuando las temperaturas sean más altas.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque se mantendrá mayormente nublado. Las temperaturas nocturnas descenderán a alrededor de 11 grados , ofreciendo un respiro del calor del día. La puesta de sol se producirá a las 19:59, marcando el final de un día que, aunque nublado, no traerá consigo la lluvia.

En resumen, Andújar experimentará un día de cielos nublados, temperaturas agradables y sin precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-30T20:57:12.