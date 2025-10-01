El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de octubre

El día de hoy, 1 de octubre de 2025, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 19 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 15:00 horas, donde se prevé que llegue a los 27 grados, proporcionando un tiempo cálido y soleado.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando un 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 63% por la tarde, lo que hará que el ambiente sea más cómodo.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 13 km/h. Estas condiciones de viento son ideales para quienes disfrutan de actividades como el senderismo o el ciclismo, ya que no se anticipan rachas fuertes que puedan incomodar a los deportistas o paseantes.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para disfrutar del aire libre. Las condiciones climáticas son propicias para realizar actividades familiares, paseos por el campo o simplemente relajarse en un parque.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19 grados a las 20:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 20:11 horas. La visibilidad será excelente, lo que permitirá apreciar el paisaje y el entorno natural de Aljaraque en todo su esplendor.

En resumen, el tiempo de hoy en Aljaraque se caracteriza por un ambiente cálido y soleado, con cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aprovechar el buen tiempo y disfrutar de la belleza del entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-30T20:57:12.