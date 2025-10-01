El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de octubre

El día de hoy, 1 de octubre de 2025, Alcalá la Real se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con intervalos de nubosidad variable a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance la mañana, la nubosidad aumentará, alcanzando momentos de muy nuboso en las horas centrales del día. La temperatura oscilará entre los 14 y 22 grados , siendo más fresca por la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, con valores que rondarán el 91% al amanecer y descendiendo gradualmente a un 59% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas moderadas. La bruma será un fenómeno a tener en cuenta, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que el día transcurra sin lluvias significativas, aunque hay una probabilidad del 20% de que se registren lluvias escasas en la franja horaria de 14:00 a 20:00. Las cantidades de precipitación, si se producen, serán mínimas, con un acumulado estimado de 0.1 mm. Por lo tanto, es recomendable que los ciudadanos lleven consigo un paraguas, aunque no es necesario que lo utilicen de manera constante.

El viento soplará desde el sureste durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 12 km/h. A medida que avance la tarde, el viento cambiará a dirección norte, aumentando su intensidad, con rachas que podrían alcanzar hasta los 23 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente al caer la tarde.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará en gran medida, permitiendo que las temperaturas desciendan a valores más frescos, alrededor de los 11 grados . La visibilidad mejorará y se espera un ambiente tranquilo para disfrutar de la noche en Alcalá la Real. La salida del sol se producirá a las 08:10 y el ocaso será a las 19:58, marcando un día con una duración de luz solar que invita a aprovechar las horas diurnas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-30T20:57:12.