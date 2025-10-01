El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de octubre

El día de hoy, 1 de octubre de 2025, Alcalá de Guadaíra se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 20 grados a la 01:00 y 19 grados durante las horas más frescas de la madrugada.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas comiencen a aumentar, alcanzando los 28 grados a las 14:00 horas. Este ascenso térmico se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque alta en las primeras horas del día, comenzará a disminuir, lo que contribuirá a una sensación de calor más llevadera. La humedad se mantendrá en torno al 100% en las primeras horas, pero bajará a un 47% hacia la tarde.

El viento soplará desde el suroeste al principio, con velocidades que oscilarán entre 8 y 10 km/h, lo que proporcionará una brisa suave. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el noreste, aumentando su velocidad, especialmente en la tarde, donde se prevén rachas de hasta 19 km/h. Esto podría ofrecer un alivio ante el calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se prevé que el día transcurra sin lluvias, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no se esperan sorpresas en forma de tormentas o chubascos, lo que permitirá a los habitantes de Alcalá de Guadaíra disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

Sin embargo, hacia la tarde, se espera un aumento en la nubosidad, con la posibilidad de que el cielo se torne poco nuboso a nuboso, aunque sin afectar la estabilidad del tiempo. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 25 grados a las 22:00 horas.

En resumen, el día de hoy en Alcalá de Guadaíra se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo, manteniéndose hidratados y protegiéndose del sol durante las horas más cálidas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-30T20:57:12.