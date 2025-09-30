El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de septiembre

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente despejado este 30 de septiembre de 2025, con temperaturas que oscilarán entre los 16 y 27 grados a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, permitiendo que el sol brille con fuerza y que los habitantes disfruten de un tiempo agradable. A medida que avance el día, las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 27 grados.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 91% a las 00:00 horas y descendiendo gradualmente hasta un 41% por la tarde. Esta disminución en la humedad contribuirá a que el ambiente se sienta más cómodo a medida que las temperaturas aumenten. Sin embargo, es importante que los visueños se mantengan hidratados y protejan su piel del sol, especialmente durante las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección noreste, con velocidades que variarán a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán entre las 12:00 y las 15:00 horas, alcanzando hasta 26 km/h. Este viento fresco puede ofrecer un alivio agradable en las horas más calurosas, aunque también se recomienda tener precaución con objetos sueltos que puedan ser arrastrados por el viento.

No se esperan precipitaciones en todo el día, lo que significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá a los visueños disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. Las condiciones climáticas son ideales para paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, y las temperaturas comenzarán a descender lentamente. Para la noche, se anticipa que la temperatura baje a unos agradables 21 grados, lo que hará que la velada sea perfecta para salir a cenar o disfrutar de una caminata bajo las estrellas.

En resumen, el 30 de septiembre en El Viso del Alcor se presenta como un día ideal para disfrutar del aire libre, con un tiempo cálido y soleado, sin riesgo de lluvia y con un viento que aportará frescura.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-29T20:52:11.