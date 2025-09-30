El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de septiembre

El día de hoy, 30 de septiembre de 2025, Utrera se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 19 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando un 84% al amanecer y subiendo hasta un 100% en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 60% hacia la tarde. Este descenso en la humedad, combinado con el cielo despejado, contribuirá a que las temperaturas se eleven, alcanzando un máximo de 29 grados entre las 4 y las 6 de la tarde.

El viento soplará desde el suroeste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 10 km/h. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el noreste, aumentando su intensidad, especialmente en las horas de la tarde, donde se prevén rachas de hasta 35 km/h. Este aumento en la velocidad del viento podría proporcionar un alivio ante el calor, haciendo que la sensación térmica sea más llevadera.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que el día transcurra sin lluvias, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá a los habitantes de Utrera disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad para observar las estrellas. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados hacia las 11 de la noche. El ocaso se producirá a las 20:08, marcando el final de un día soleado y cálido.

En resumen, el tiempo en Utrera para hoy se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-29T20:52:11.