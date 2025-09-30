El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de septiembre

El día de hoy, 30 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente estable en Úbeda, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 23 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con un ambiente fresco, donde la temperatura se mantendrá en torno a los 15 grados durante las primeras horas. A medida que avance la jornada, se prevé un ligero aumento, alcanzando los 23 grados en la tarde, lo que proporcionará un tiempo agradable para actividades al aire libre.

En cuanto al estado del cielo, se anticipa una mezcla de condiciones. Durante la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, la nubosidad aumentará, con periodos de nubosidad y momentos en que el cielo estará muy nuboso. A partir de la tarde, se espera que el cielo se cubra completamente, lo que podría dar lugar a un ambiente más gris y menos luminoso.

La probabilidad de precipitación es baja, con un 0% de posibilidad durante la mayor parte del día. Sin embargo, se prevé un leve aumento en la probabilidad de lluvia hacia la tarde, con un 5% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas. A pesar de esto, no se anticipan lluvias significativas, por lo que es poco probable que se interrumpan las actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá alta, especialmente en las primeras horas del día, alcanzando hasta un 95% en la mañana. A medida que avance el día, la humedad disminuirá gradualmente, situándose en torno al 55% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura en la mañana, pero el tiempo se tornará más confortable a medida que la temperatura aumente.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección variable, predominando del este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 8 km/h. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 19 km/h en la tarde, lo que podría aportar una ligera brisa refrescante.

En resumen, el día en Úbeda se presenta como una jornada mayormente tranquila, con temperaturas agradables y un cielo que pasará de poco nuboso a cubierto. Aunque la probabilidad de lluvia es baja, es recomendable estar atentos a posibles cambios en el tiempo hacia la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-29T20:52:11.