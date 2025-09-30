El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de septiembre

El día de hoy, 30 de septiembre de 2025, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 18 grados a la 1 de la madrugada y manteniéndose en ese rango hasta las primeras horas del día.

Durante la tarde, se espera un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará su punto máximo de 28 grados entre las 3 y las 4 de la tarde. Este incremento en el calor será acompañado por una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la mañana (96%), irá disminuyendo gradualmente, llegando a un 44% hacia las 8 de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será moderada.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna a lo largo del día. Los índices de probabilidad de lluvia son nulos, lo que significa que los residentes de Tomares pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por sorpresas climáticas. La ausencia de lluvia también contribuirá a que el ambiente se sienta más seco y cómodo.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del oeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 6 km/h. Sin embargo, a medida que avance el día, el viento cambiará de dirección hacia el noreste, aumentando su velocidad hasta alcanzar ráfagas de hasta 25 km/h por la tarde. Esto podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 20:08. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados hacia las 9 de la noche. La noche se presentará fresca, ideal para paseos al aire libre o actividades en familia.

En resumen, el tiempo en Tomares para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-29T20:52:11.