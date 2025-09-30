El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de septiembre

El día de hoy, 30 de septiembre de 2025, San Juan de Aznalfarache se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 18 grados a la 1 de la madrugada y manteniéndose en torno a los 17 grados durante las horas más frescas de la madrugada.

A partir de las 4 de la mañana, se espera una ligera bruma que podría afectar la visibilidad, pero no se anticipan precipitaciones a lo largo del día. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los residentes pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando el 100%, pero disminuirá gradualmente a medida que avance el día, estabilizándose en torno al 68% por la tarde.

El viento soplará de dirección variable, predominando del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 12 km/h. Durante las horas más cálidas, especialmente entre las 2 y las 3 de la tarde, se prevé que el viento alcance su máxima intensidad, con rachas de hasta 25 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable ante las temperaturas que alcanzarán su punto máximo en 28 grados .

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender lentamente, alcanzando los 26 grados hacia las 7 de la tarde. La noche se presentará con un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo y fresco, con temperaturas que rondarán los 22 grados a las 10 de la noche.

En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy será mayormente despejado, con temperaturas agradables y sin posibilidad de lluvia. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea pasear por el parque, realizar deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza. La combinación de temperaturas suaves y un cielo despejado promete un día placentero para todos los habitantes de la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-29T20:52:11.