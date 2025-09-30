El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de septiembre

El día de hoy, 30 de septiembre de 2025, Puente Genil se verá afectado por un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará nuboso, con temperaturas que rondarán los 19 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad disminuya ligeramente, dando paso a intervalos de nubes y claros, aunque las temperaturas se mantendrán estables.

Durante la tarde, la situación meteorológica cambiará, con un aumento en la nubosidad que podría dar lugar a lluvias escasas. La probabilidad de precipitación se incrementa notablemente entre las 14:00 y las 20:00 horas, alcanzando un 55%. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 27 grados, lo que podría generar un ambiente cálido, aunque la humedad relativa se mantendrá alta, en torno al 53% a las 14:00 horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más intensa.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople principalmente del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta los 25 km/h en las horas más cálidas del día. Esto podría generar una sensación de frescura en combinación con la humedad, especialmente durante la tarde y la noche.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 22 grados a las 21:00 horas. La probabilidad de lluvia se mantendrá baja después de las 20:00 horas, aunque no se descartan algunos intervalos nubosos con lluvia escasa.

En resumen, Puente Genil experimentará un día con cielos mayormente nubosos, temperaturas cálidas y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde. Es recomendable que los habitantes se preparen para un tiempo variable, llevando consigo paraguas o impermeables si planean salir durante las horas de mayor probabilidad de precipitación. La combinación de calor y humedad podría hacer que la tarde se sienta más calurosa de lo que realmente es, así que se aconseja mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas pico.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-29T20:52:11.