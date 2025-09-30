El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de septiembre

El día de hoy, 30 de septiembre de 2025, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente estable, caracterizado por un cielo poco nuboso durante las primeras horas de la jornada. A medida que avanza el día, se espera que el cielo permanezca despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 15°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 23°C en las horas centrales del día, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá alta, especialmente en las primeras horas, con valores que rondan el 95% al amanecer, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que la temperatura aumenta, la humedad disminuirá gradualmente, estabilizándose en torno al 56% por la tarde. Esto contribuirá a un ambiente más cómodo a medida que el día avanza.

En cuanto al viento, se prevé que sople de forma moderada, con rachas que alcanzarán hasta 17 km/h desde el oeste durante la tarde. Las direcciones del viento variarán a lo largo del día, comenzando desde el este y el noreste por la mañana, y cambiando a direcciones más occidentales y del suroeste a medida que se acerca la tarde. Esto podría generar una ligera brisa que, combinada con las temperaturas agradables, hará que el tiempo sea aún más placentero.

En lo que respecta a la probabilidad de precipitación, se espera que el día transcurra sin lluvias significativas. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de intervalos nubosos con lluvia escasa, aunque la probabilidad de que esto ocurra es baja, con un 30% de probabilidad en las horas de la tarde. La probabilidad de tormentas es igualmente baja, lo que sugiere que el día se desarrollará sin contratiempos meteorológicos.

En resumen, Priego de Córdoba disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento moderado que hará que la jornada sea ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Se recomienda a los habitantes y visitantes aprovechar el buen tiempo, manteniendo siempre la precaución ante posibles cambios en el tiempo hacia la tarde.

