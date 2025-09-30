El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de septiembre

El día de hoy, 30 de septiembre de 2025, Pozoblanco se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 15 grados al amanecer y alcanzarán un máximo de 24 grados durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas se mantengan agradables, con un ligero descenso hacia la noche, donde se prevé que la temperatura baje a unos 17 grados. La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 94%, pero se espera que disminuya a medida que el día avance, estabilizándose en torno al 61% por la tarde.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 12 km/h. Durante las horas más cálidas del día, el viento podría intensificarse ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 20 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá riesgo de lluvias. Las probabilidades de lluvia son nulas, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Además, no se anticipan tormentas, lo que permitirá disfrutar de un tiempo tranquilo y estable.

A medida que se acerque la tarde, el cielo podría experimentar un ligero aumento en la nubosidad, pero sin llegar a ser significativo. Las condiciones meteorológicas se mantendrán favorables para actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

En resumen, Pozoblanco disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvias. Es una excelente oportunidad para aprovechar el buen tiempo y disfrutar de la naturaleza en esta hermosa localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-29T20:52:11.