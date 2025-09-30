El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Pozoblanco según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 30 de septiembre de 2025, Pozoblanco se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 15 grados al amanecer y alcanzarán un máximo de 24 grados durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.
A medida que avance el día, se espera que las temperaturas se mantengan agradables, con un ligero descenso hacia la noche, donde se prevé que la temperatura baje a unos 17 grados. La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 94%, pero se espera que disminuya a medida que el día avance, estabilizándose en torno al 61% por la tarde.
En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 12 km/h. Durante las horas más cálidas del día, el viento podría intensificarse ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 20 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá riesgo de lluvias. Las probabilidades de lluvia son nulas, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Además, no se anticipan tormentas, lo que permitirá disfrutar de un tiempo tranquilo y estable.
A medida que se acerque la tarde, el cielo podría experimentar un ligero aumento en la nubosidad, pero sin llegar a ser significativo. Las condiciones meteorológicas se mantendrán favorables para actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.
En resumen, Pozoblanco disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvias. Es una excelente oportunidad para aprovechar el buen tiempo y disfrutar de la naturaleza en esta hermosa localidad.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-29T20:52:11.
