El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de septiembre

El día de hoy, 30 de septiembre de 2025, Palma del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 18 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 29 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, situándose en torno al 51% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más confortable.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, permitiendo que los residentes y visitantes disfruten de un día sin preocupaciones meteorológicas.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del sureste, con velocidades de hasta 4 km/h. A medida que avance el día, la intensidad del viento aumentará, alcanzando ráfagas de hasta 20 km/h en la tarde, con dirección predominante hacia el este-noreste. Esto podría proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente durante las horas más cálidas.

A lo largo de la tarde, las temperaturas se mantendrán en torno a los 28 grados, descendiendo gradualmente hacia la noche, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 22 grados a la hora del ocaso, que será a las 20:05. La noche se presentará despejada, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado.

En resumen, el tiempo en Palma del Río para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Los vientos suaves aportarán un toque de frescura, haciendo de este un día perfecto para salir y disfrutar de la belleza del entorno.

