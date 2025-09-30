El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de septiembre

El día de hoy, 30 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Los Palacios y Villafranca, con temperaturas que oscilarán entre los 20 y 30 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, permitiendo que la luz del sol ilumine la localidad. A medida que avance la jornada, las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, donde se prevé que el termómetro marque hasta 30 grados.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 88% al amanecer, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 36% hacia la tarde. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más fresco y agradable, especialmente en las horas de la tarde.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 6 y 21 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar un ligero movimiento en los árboles y una sensación de frescura en el ambiente. Es recomendable que los habitantes de la zona tomen precauciones si planean realizar actividades al aire libre, especialmente en las horas más ventosas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades diarias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y seco. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 20:08. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 21 grados hacia la noche, lo que proporcionará un ambiente agradable para disfrutar de la velada.

En resumen, el tiempo en Los Palacios y Villafranca para hoy se presenta favorable, con cielos despejados, temperaturas cálidas y vientos moderados. Es un día perfecto para disfrutar del aire libre y aprovechar al máximo las horas de sol.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-29T20:52:11.