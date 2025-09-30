El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de septiembre

El día de hoy, 30 de septiembre de 2025, se espera en Osuna un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 19 grados . A medida que avance la jornada, las temperaturas se mantendrán en un rango similar, alcanzando un máximo de 27 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta durante la mañana, con valores que oscilarán entre el 84% y el 90%. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día. Sin embargo, a medida que la tarde avance, la humedad comenzará a disminuir, lo que contribuirá a una sensación más cómoda.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 30 km/h en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor. Este viento suave será un aliado para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda precaución en áreas expuestas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es nula. Esto significa que los habitantes de Osuna podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para paseos y actividades al aire libre. La ausencia de tormentas también contribuye a un ambiente tranquilo, lo que es favorable para aquellos que planean disfrutar de la naturaleza o realizar actividades deportivas.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, permitiendo que las temperaturas desciendan gradualmente. Se espera que al caer la tarde, las temperaturas se sitúen alrededor de los 20 grados, lo que hará que la noche sea fresca y agradable. La puesta de sol está programada para las 20:05, ofreciendo un espectáculo visual que muchos podrán disfrutar.

En resumen, el tiempo en Osuna para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves. No hay indicios de lluvias, lo que permitirá a los residentes y visitantes aprovechar al máximo este día de finales de septiembre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-29T20:52:11.