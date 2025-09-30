El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de septiembre

El día de hoy, 30 de septiembre de 2025, Morón de la Frontera se presentará con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 19 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 18 grados a la 01:00 y 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se estabilice en torno a los 17 grados entre las 03:00 y las 05:00, alcanzando un máximo de 27 grados a las 16:00.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 86% a la medianoche y alcanzando el 100% a las 08:00. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, situándose en un 48% hacia las 20:00. Esto sugiere que, aunque la mañana será fresca y húmeda, las condiciones se tornarán más agradables a medida que el sol se eleve en el cielo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 21:00 y las 23:00, alcanzando hasta 23 km/h. Esto podría proporcionar una sensación de frescura, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que significa que los habitantes de Morón de la Frontera podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula en las primeras horas y se mantiene en cero durante todo el día, lo que es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se prevé un ligero aumento en la nubosidad hacia la noche, con un cielo poco nuboso. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados a las 22:00 y cerrando el día en torno a los 21 grados a las 23:00.

En resumen, el tiempo en Morón de la Frontera para hoy será predominantemente soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día perfecto en la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-29T20:52:11.