El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Montilla según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 30 de septiembre de 2025, Montilla se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán poco nubosos, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas suaves. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 18 grados , descendiendo ligeramente a 17 grados a la 01:00 y alcanzando los 16 grados en las horas siguientes. La humedad relativa será alta, comenzando en un 86% y aumentando hasta un 99% en las primeras horas del día, lo que puede generar una sensación de bochorno.
A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 16 grados, con cielos despejados y poco nubosos. La brisa será ligera, con vientos del este a una velocidad de 4 km/h, lo que contribuirá a un ambiente fresco y agradable. A partir de las 10:00 horas, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando los 18 grados a las 10:00 y subiendo hasta los 20 grados a las 11:00.
Durante la tarde, el tiempo se tornará más cálido, con temperaturas que alcanzarán los 24 grados a las 14:00 y 25 grados a las 16:00. Sin embargo, la nubosidad comenzará a aumentar, y se prevé que a partir de las 16:00 horas, los cielos se cubran parcialmente, con un incremento en la probabilidad de nubes. A las 17:00, la temperatura alcanzará su máximo de 26 grados, antes de descender nuevamente hacia la noche.
En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que el día transcurra sin lluvias, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% durante la mayor parte del día. Sin embargo, hacia la tarde, existe una leve posibilidad de tormentas, con un 5% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que, aunque el tiempo será mayormente seco, no se puede descartar la aparición de alguna tormenta aislada.
La noche caerá sobre Montilla con cielos mayormente nubosos y temperaturas que rondarán los 22 grados a las 21:00 horas. Los vientos se mantendrán suaves, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 15 km/h. En resumen, el día de hoy se presenta como una jornada agradable, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda estar atentos a posibles cambios en el tiempo hacia la tarde.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-29T20:52:11.
