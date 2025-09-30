El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de septiembre

El día de hoy, 30 de septiembre de 2025, Montilla se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán poco nubosos, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas suaves. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 18 grados , descendiendo ligeramente a 17 grados a la 01:00 y alcanzando los 16 grados en las horas siguientes. La humedad relativa será alta, comenzando en un 86% y aumentando hasta un 99% en las primeras horas del día, lo que puede generar una sensación de bochorno.

A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 16 grados, con cielos despejados y poco nubosos. La brisa será ligera, con vientos del este a una velocidad de 4 km/h, lo que contribuirá a un ambiente fresco y agradable. A partir de las 10:00 horas, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando los 18 grados a las 10:00 y subiendo hasta los 20 grados a las 11:00.

Durante la tarde, el tiempo se tornará más cálido, con temperaturas que alcanzarán los 24 grados a las 14:00 y 25 grados a las 16:00. Sin embargo, la nubosidad comenzará a aumentar, y se prevé que a partir de las 16:00 horas, los cielos se cubran parcialmente, con un incremento en la probabilidad de nubes. A las 17:00, la temperatura alcanzará su máximo de 26 grados, antes de descender nuevamente hacia la noche.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que el día transcurra sin lluvias, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% durante la mayor parte del día. Sin embargo, hacia la tarde, existe una leve posibilidad de tormentas, con un 5% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que, aunque el tiempo será mayormente seco, no se puede descartar la aparición de alguna tormenta aislada.

La noche caerá sobre Montilla con cielos mayormente nubosos y temperaturas que rondarán los 22 grados a las 21:00 horas. Los vientos se mantendrán suaves, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 15 km/h. En resumen, el día de hoy se presenta como una jornada agradable, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda estar atentos a posibles cambios en el tiempo hacia la tarde.

