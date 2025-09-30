El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de septiembre

El día de hoy, 30 de septiembre de 2025, se presenta en Moguer con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 19°C al amanecer y alcanzarán un máximo de 29°C en las horas centrales del día, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura comience a descender, situándose en torno a los 28°C a las 16:00 horas y bajando gradualmente hasta los 20°C al caer la noche. La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 87% por la mañana y disminuyendo hasta un 36% en las horas más cálidas, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa durante el día.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta 36 km/h en las horas de la tarde, especialmente desde el sector sureste. Esto podría generar una sensación de frescura en momentos puntuales, aunque en general, el viento será ligero por la mañana y se intensificará a medida que avance el día.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos o eventos al aire libre. La ausencia de nubes significativas permitirá que el sol brille con fuerza, especialmente en las horas centrales del día.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, lo que ofrecerá una vista clara para observar las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 20:11 horas, marcando el final de un día cálido y soleado. En resumen, Moguer disfrutará de un día de clima primaveral, ideal para disfrutar de la naturaleza y actividades al aire libre, con temperaturas agradables y cielos despejados.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-29T20:52:11.