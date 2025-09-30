El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Martos según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 30 de septiembre de 2025, Martos se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 16 grados , con una ligera disminución a 15 grados en las horas posteriores. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 23 grados en la tarde, proporcionando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.
La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando un 91%, pero irá disminuyendo gradualmente a medida que el día avance, estabilizándose en torno al 60% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el ambiente será húmedo al inicio, se tornará más cómodo a medida que la temperatura aumente.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre 4 y 11 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 17 km/h, lo que podría proporcionar una sensación de frescura en medio del calor. La dirección del viento variará, predominando del este y noreste, lo que es típico para esta época del año en la región.
La probabilidad de precipitación es prácticamente nula, con un 0% de posibilidad de lluvia durante la mayor parte del día. Sin embargo, se prevé una ligera posibilidad de lluvia escasa en la tarde, con un 5% de probabilidad, aunque esto no debería afectar significativamente las actividades al aire libre. La probabilidad de tormentas también es baja, con un 15% en la franja horaria de 14:00 a 20:00, lo que refuerza la idea de que el día será mayormente tranquilo en términos meteorológicos.
A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 20:00. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 18 grados hacia el final del día. La noche se presentará fresca, ideal para actividades nocturnas al aire libre.
En resumen, Martos disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y una baja probabilidad de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-29T20:52:11.
