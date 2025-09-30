El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de septiembre

El día de hoy, 30 de septiembre de 2025, Marchena se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 19 grados a la 1 de la madrugada y 18 grados a las 2.

Durante la tarde, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 29 grados a las 5 de la tarde. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la mañana (85%), irá disminuyendo a medida que el día avance, estabilizándose en torno al 41% hacia las 8 de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será moderada.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde la mañana, se prevé una brisa suave que soplará principalmente del sureste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 8 km/h. A medida que el día progrese, el viento cambiará de dirección hacia el noreste, alcanzando rachas de hasta 21 km/h en las horas más cálidas de la tarde. Esta brisa será un alivio ante las altas temperaturas, especialmente durante las horas pico.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, sin posibilidades de lluvia en ninguna de las franjas horarias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que no se prevén interrupciones por mal tiempo. La probabilidad de tormentas también se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día tranquilo y soleado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados a las 11 de la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:06. En resumen, Marchena disfrutará de un día de clima primaveral, ideal para actividades al aire libre y para disfrutar de la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-29T20:52:11.