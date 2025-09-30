El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de septiembre

El día de hoy, 30 de septiembre de 2025, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 18 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando el 96% al amanecer, pero se espera que disminuya a medida que el día avance, estabilizándose en torno al 78% por la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando un máximo de 28 grados en la tarde, lo que proporcionará un tiempo cálido y agradable.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del norte, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 5 km/h. A medida que el día progrese, el viento se intensificará, alcanzando rachas de hasta 20 km/h en la tarde, lo que podría ofrecer un alivio refrescante ante el calor. La dirección del viento cambiará a noreste, lo que podría influir en la sensación térmica, haciéndola más llevadera.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que los residentes de Mairena del Aljarafe pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, aunque en las primeras horas podría haber algo de bruma, que se disipará rápidamente con el avance del día.

Por la tarde, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 20:09, ideal para paseos y actividades al aire libre. La temperatura comenzará a descender gradualmente hacia la noche, alcanzando los 21 grados a última hora del día. En resumen, el tiempo de hoy en Mairena del Aljarafe se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de un día soleado y cálido, con condiciones ideales para actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-29T20:52:11.