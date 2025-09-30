El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Mairena del Alcor según los datos de la AEMET
El día de hoy, 30 de septiembre de 2025, Mairena del Alcor se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 19 grados a la 1 de la tarde.
La humedad relativa será alta durante las primeras horas, alcanzando el 91% a las 00:00 horas y subiendo hasta un 100% en la madrugada. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, situándose en torno al 79% a las 11:00 horas y bajando hasta un 56% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde ofrecerá un ambiente más seco y cómodo.
En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección noreste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 13 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 26 km/h a las 2 de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas.
La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 28 grados . A partir de ese momento, comenzará un ligero descenso, situándose en 27 grados a las 4 de la tarde y descendiendo gradualmente hasta los 22 grados hacia el final de la jornada. La tarde será ideal para actividades al aire libre, ya que el cielo se mantendrá despejado y las temperaturas serán agradables.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente relevante para aquellos que planean realizar actividades al aire libre o disfrutar de un paseo por el campo.
El ocaso se producirá a las 20:07 horas, momento en el que las temperaturas comenzarán a descender de manera más pronunciada. En resumen, Mairena del Alcor disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar del aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-29T20:52:11.
