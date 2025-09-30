El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lucena según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 30 de septiembre de 2025, Lucena se verá afectada por un tiempo predominantemente nuboso, con intervalos de nubes y claros a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que varía entre "poco nuboso" y "muy nuboso" en diferentes momentos del día. Las temperaturas se mantendrán relativamente suaves, oscilando entre los 14 y 24 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.
La humedad relativa será alta, comenzando en un 88% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 50% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las condiciones nubosas, podría generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas del día.
En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con un total de 0.1 mm de lluvia esperados en las horas de la tarde, específicamente entre las 14:00 y las 20:00 horas. La probabilidad de precipitación se incrementa notablemente durante este periodo, alcanzando un 70%, lo que sugiere que algunos chubascos ligeros podrían ocurrir, aunque no se anticipan tormentas significativas.
El viento soplará desde el sur y el sureste, con velocidades que variarán entre 2 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 18 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. A medida que avance la tarde, el viento podría cambiar de dirección hacia el norte, lo que podría influir en la sensación térmica.
A lo largo del día, se recomienda a los lucentinos que estén preparados para un tiempo variable, llevando consigo un paraguas o impermeable, especialmente si planean actividades al aire libre. La combinación de nubes, posibles lluvias y temperaturas agradables sugiere que será un día ideal para disfrutar de la naturaleza, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante la posibilidad de chubascos.
En resumen, Lucena experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables y una ligera posibilidad de lluvia por la tarde. Los ciudadanos deben estar atentos a las condiciones meteorológicas y disfrutar de las actividades al aire libre, manteniendo siempre un ojo en el cielo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-29T20:52:11.
