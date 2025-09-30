El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de septiembre

El día de hoy, 30 de septiembre de 2025, Lucena se verá afectada por un tiempo predominantemente nuboso, con intervalos de nubes y claros a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que varía entre "poco nuboso" y "muy nuboso" en diferentes momentos del día. Las temperaturas se mantendrán relativamente suaves, oscilando entre los 14 y 24 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 88% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 50% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las condiciones nubosas, podría generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas del día.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con un total de 0.1 mm de lluvia esperados en las horas de la tarde, específicamente entre las 14:00 y las 20:00 horas. La probabilidad de precipitación se incrementa notablemente durante este periodo, alcanzando un 70%, lo que sugiere que algunos chubascos ligeros podrían ocurrir, aunque no se anticipan tormentas significativas.

El viento soplará desde el sur y el sureste, con velocidades que variarán entre 2 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 18 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. A medida que avance la tarde, el viento podría cambiar de dirección hacia el norte, lo que podría influir en la sensación térmica.

A lo largo del día, se recomienda a los lucentinos que estén preparados para un tiempo variable, llevando consigo un paraguas o impermeable, especialmente si planean actividades al aire libre. La combinación de nubes, posibles lluvias y temperaturas agradables sugiere que será un día ideal para disfrutar de la naturaleza, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante la posibilidad de chubascos.

En resumen, Lucena experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables y una ligera posibilidad de lluvia por la tarde. Los ciudadanos deben estar atentos a las condiciones meteorológicas y disfrutar de las actividades al aire libre, manteniendo siempre un ojo en el cielo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-29T20:52:11.