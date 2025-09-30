El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lora del Río según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 30 de septiembre de 2025, Lora del Río se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo de las horas. La jornada comenzará con bruma en las primeras horas, especialmente en el periodo de la madrugada, donde la visibilidad puede verse ligeramente afectada. A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado.
Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 30 grados . En las primeras horas, se registrarán temperaturas alrededor de los 19 grados, descendiendo a 18 grados en la madrugada. A medida que el sol se eleve, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 20 grados a media mañana y llegando a un máximo de 30 grados en la tarde. Este ascenso térmico será acompañado por una disminución en la humedad relativa, que comenzará en niveles altos, alrededor del 95%, y bajará a un 42% hacia el final de la jornada.
El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del este, con velocidades que oscilarán entre 3 y 6 km/h. A medida que el día avance, la intensidad del viento aumentará, alcanzando ráfagas de hasta 21 km/h en la tarde. Esto proporcionará una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.
En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier periodo. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que permitirá a los habitantes de Lora del Río disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.
A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 20:06. La temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 25 grados hacia el final de la tarde y bajando a 22 grados durante la noche.
En resumen, el tiempo en Lora del Río para hoy se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves. Es un día perfecto para salir a pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-29T20:52:11.
