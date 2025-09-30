El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de septiembre

El día de hoy, 30 de septiembre de 2025, Lora del Río se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo de las horas. La jornada comenzará con bruma en las primeras horas, especialmente en el periodo de la madrugada, donde la visibilidad puede verse ligeramente afectada. A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 30 grados . En las primeras horas, se registrarán temperaturas alrededor de los 19 grados, descendiendo a 18 grados en la madrugada. A medida que el sol se eleve, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 20 grados a media mañana y llegando a un máximo de 30 grados en la tarde. Este ascenso térmico será acompañado por una disminución en la humedad relativa, que comenzará en niveles altos, alrededor del 95%, y bajará a un 42% hacia el final de la jornada.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del este, con velocidades que oscilarán entre 3 y 6 km/h. A medida que el día avance, la intensidad del viento aumentará, alcanzando ráfagas de hasta 21 km/h en la tarde. Esto proporcionará una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier periodo. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que permitirá a los habitantes de Lora del Río disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 20:06. La temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 25 grados hacia el final de la tarde y bajando a 22 grados durante la noche.

En resumen, el tiempo en Lora del Río para hoy se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves. Es un día perfecto para salir a pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-29T20:52:11.