El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de septiembre

El día de hoy, 30 de septiembre de 2025, se espera en Linares un tiempo mayormente estable, con temperaturas agradables y un cielo que variará entre poco nuboso y cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 17 grados . A medida que avance la jornada, se mantendrá esta tendencia, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 24 grados, alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando el 99% al amanecer, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá gradualmente, situándose en torno al 50% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 15 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, aumentando ligeramente en intensidad hacia la tarde, donde se espera que alcance ráfagas de hasta 27 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes de Linares podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. Las condiciones meteorológicas son propicias para paseos, deportes y otras actividades que requieran un tiempo favorable.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a cubrirse, y las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando los 17 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 19:58, marcando el inicio de un ambiente más fresco y tranquilo.

En resumen, el tiempo en Linares para hoy se presenta como una jornada mayormente soleada con algunas nubes, temperaturas agradables y sin posibilidad de lluvia. Los vientos del noreste aportarán una brisa refrescante, haciendo de este un día ideal para disfrutar del aire libre antes de que el otoño se asiente por completo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-29T20:52:11.