El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lepe según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 30 de septiembre de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Lepe, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 18 grados a la 1 de la tarde.
La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 81% y aumentando hasta un 99% a las 8 de la mañana. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 70% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde ofrecerá un tiempo más seco y cómodo.
En cuanto al viento, se espera que sople desde el norte a una velocidad de 5 a 6 km/h durante las primeras horas del día, aumentando gradualmente a medida que se acerque la tarde. A partir de las 12 del mediodía, el viento cambiará de dirección hacia el este, alcanzando velocidades de hasta 21 km/h. Esta brisa moderada será un alivio en las horas más cálidas, cuando la temperatura alcance su punto máximo de 27 grados a las 4 de la tarde.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre pueden llevarse a cabo sin preocupaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y agradable. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y actividades al aire libre.
A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados hacia las 8 de la tarde. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 20:13. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 18 grados, ideal para paseos nocturnos o actividades al aire libre.
En resumen, el tiempo en Lepe para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Aprovecha este día soleado y cálido para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-29T20:52:11.
- Los inquilinos de la segunda fase de los apartamentos de Sama Naharro de Córdoba ya tienen las llaves de sus pisos
- Este es el calendario de fiestas populares en Córdoba 2026: de la Feria a las Cruces o los Patios
- ¿Cuánto vale un día en la cárcel?
- Rechazado un recurso de la propietaria de los terrenos contra la reforma de la avenida de Trassierra
- Arqueología sentimental de Córdoba
- El rector de la Universidad de Córdoba pide 'el cumplimiento estricto' del modelo de financiación y un nuevo plan de inversiones
- La Virgen de la Sierra de Cabra llega por vez primera a los barrios de Pedro Garfias y de Belén
- Alcolea recrea su batalla más gloriosa