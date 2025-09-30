El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de septiembre

El día de hoy, 30 de septiembre de 2025, se prevé un tiempo mayormente despejado en Lebrija, con temperaturas que oscilarán entre los 16 y 30 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se registren 30 grados.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando un 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, situándose en torno al 38% por la tarde. Esto contribuirá a que el tiempo se sienta más agradable, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 2 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar un ligero frescor en el ambiente. Este viento será más notable en las zonas abiertas y podría ser un alivio ante las altas temperaturas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Lebrija podrán disfrutar de un día sin lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que favorece actividades al aire libre y eventos programados en la localidad. Sin embargo, es importante recordar que, aunque el cielo estará despejado, la sensación térmica puede variar debido a la combinación de temperatura y humedad.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy se presenta como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado y temperaturas cálidas. Se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y que utilicen protección solar, especialmente durante las horas de mayor exposición al sol. La combinación de un día soleado y un viento moderado promete ser un aliciente para disfrutar de la jornada en esta hermosa localidad andaluza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-29T20:52:11.