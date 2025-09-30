El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de septiembre

El día de hoy, 30 de septiembre de 2025, se espera en Jaén un tiempo mayormente estable, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 15 y 24 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con un ambiente poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. A medida que avance la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 24 grados en las horas más cálidas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 79% por la mañana y descendiendo hasta un 65% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será controlada, lo que hará que las actividades al aire libre sean más agradables.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con velocidades que variarán entre 2 y 7 km/h. Durante la mañana, el viento será suave, aumentando ligeramente en intensidad hacia la tarde, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más calurosas del día. Las ráfagas máximas se registrarán en torno a las 11:00, alcanzando hasta 16 km/h, lo que es bastante manejable y no debería interferir con las actividades cotidianas.

La probabilidad de precipitación es prácticamente nula, con un 0% de posibilidades durante la mayor parte del día. Sin embargo, se prevén intervalos nubosos a partir de la tarde, aunque no se anticipan lluvias significativas. La probabilidad de tormentas también es baja, lo que refuerza la idea de que el día será mayormente tranquilo en términos meteorológicos.

A medida que se acerque la noche, el cielo se cubrirá gradualmente, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando valores de alrededor de 19 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos para la mayoría de las personas.

En resumen, el tiempo en Jaén para hoy se presenta como un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos mayormente despejados y una brisa suave. No se esperan sorpresas meteorológicas, lo que permitirá a los habitantes y visitantes disfrutar de un día placentero en la ciudad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-29T20:52:11.