El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Dos Hermanas según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 30 de septiembre de 2025, se presenta en Dos Hermanas con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que contribuirá a que las temperaturas sean agradables. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 20 grados , descendiendo ligeramente a 19 grados a la 01:00 y alcanzando los 18 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta llegar a los 17 grados entre las 03:00 y las 05:00.
A partir de las 06:00, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 16 grados y manteniéndose en ese nivel hasta las 08:00. A medida que el sol se eleva en el horizonte, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 18 grados a las 09:00 y subiendo hasta los 20 grados a las 10:00. Durante las horas centrales del día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 27 grados entre las 14:00 y las 15:00, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.
La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 94% a las 00:00 y descendiendo lentamente hasta un 91% a las 09:00. Sin embargo, a medida que la temperatura aumenta, la humedad comenzará a bajar, alcanzando un 47% a las 15:00. Esto contribuirá a que el calor se sienta más intenso durante las horas del mediodía.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 14 km/h durante la mañana y alcanzando hasta 27 km/h en las horas de la tarde. Esta brisa moderada será un alivio ante las temperaturas más cálidas, especialmente en las horas pico.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de tormentas es nula, lo que refuerza la idea de un día tranquilo y soleado. La puesta de sol está programada para las 20:08, lo que permitirá disfrutar de una hermosa tarde y noche despejada. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre en Dos Hermanas, con un tiempo cálido y soleado.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-29T20:52:11.
