El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de septiembre

El día de hoy, 30 de septiembre de 2025, Écija se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 18 grados a media tarde.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando el 81% al amanecer, pero irá disminuyendo gradualmente a lo largo del día, estabilizándose en torno al 64% hacia la noche. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de humedad podría ser notable en las primeras horas.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección variable, predominando del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 5 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avance el día. Para la tarde, se prevé que el viento alcance velocidades de hasta 20 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente al caer la tarde.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Sin embargo, se prevé un aumento en la nubosidad hacia la noche, con un cielo que podría tornarse poco nuboso, pero sin riesgo de lluvias.

La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 17:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 29 grados . A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 22 grados hacia las 23:00 horas.

En resumen, Écija disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre. La combinación de temperaturas agradables y un cielo despejado hará que sea un día propicio para disfrutar de la ciudad y sus alrededores. Se recomienda llevar protección solar y mantenerse hidratado, especialmente durante las horas más cálidas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-29T20:52:11.