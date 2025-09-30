El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de septiembre

El día de hoy, 30 de septiembre de 2025, Coria del Río se despertará bajo un cielo cubierto de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. Las condiciones atmosféricas serán bastante húmedas, con una humedad relativa del 100% durante la madrugada y las primeras horas del día. Esto generará una sensación de frescor, con temperaturas que oscilarán entre los 16 y 19 grados .

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un cielo mayormente despejado. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando los 20 grados hacia las 10 de la mañana y subiendo gradualmente hasta llegar a un máximo de 29 grados en la tarde. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de un descenso en la humedad relativa, que bajará a niveles más cómodos, rondando el 34% en las horas centrales del día.

El viento será un factor notable a lo largo de la jornada. Desde la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 5 km/h. Sin embargo, a medida que el día avance, se espera que la intensidad del viento aumente, alcanzando ráfagas de hasta 36 km/h en la tarde, especialmente en dirección suroeste. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, a pesar del aumento de la temperatura.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre. La visibilidad mejorará considerablemente a medida que la niebla se disipe, permitiendo disfrutar de un día claro y luminoso.

En la tarde, el sol alcanzará su punto más alto, con un ocaso programado para las 20:09. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente hacia la noche, situándose en torno a los 24 grados a las 21:00. La bruma podría regresar en las horas nocturnas, pero no se anticipan condiciones adversas que afecten la tranquilidad de la noche.

En resumen, Coria del Río disfrutará de un día mayormente despejado, con temperaturas agradables y un viento moderado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo antes de que lleguen los meses más fríos del año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-29T20:52:11.