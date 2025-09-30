El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de septiembre

El día de hoy, 30 de septiembre de 2025, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá nuboso, pero a medida que avance el día, se espera que las nubes den paso a un cielo despejado, especialmente durante las horas centrales. La temperatura comenzará en torno a los 18 grados y alcanzará un máximo de 28 grados en la tarde, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando el 99% al amanecer, pero irá disminuyendo gradualmente a medida que la temperatura aumente, estabilizándose en torno al 40% por la tarde. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas pico. A pesar de la alta humedad matutina, no se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que los registros indican cero milímetros de lluvia.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrará una brisa suave del sur con velocidades de hasta 3 km/h, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. En la tarde, el viento cambiará a dirección noreste, alcanzando velocidades de hasta 11 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor. Esta combinación de temperaturas cálidas y viento moderado hará que la sensación térmica sea más llevadera.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas continuarán en ascenso, alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 28 grados. Sin embargo, al caer la tarde, la temperatura comenzará a descender, y para el ocaso, que se producirá a las 20:03, se prevé que la temperatura se sitúe en torno a los 22 grados.

En resumen, Córdoba disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre. La ausencia de precipitaciones y el viento moderado contribuirán a un ambiente agradable, aunque se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-29T20:52:11.