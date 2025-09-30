El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de septiembre

El día de hoy, 30 de septiembre de 2025, Castilleja de la Cuesta se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas excepciones en las primeras horas de la mañana, donde se prevé la presencia de niebla. Esta niebla, que afectará principalmente los periodos de 4 a 9 de la mañana, podría reducir la visibilidad, por lo que se recomienda precaución a quienes se desplacen en vehículo durante esas horas.

A medida que avance la mañana, se espera que las condiciones mejoren notablemente, con cielos despejados predominando a partir de las 10 de la mañana. Las temperaturas comenzarán en torno a los 19 grados a primera hora, descendiendo ligeramente a 16 grados en las horas más frescas de la mañana, antes de comenzar a ascender de nuevo. Para el mediodía, se anticipa que la temperatura alcance los 22 grados, y durante la tarde, se espera un máximo de 28 grados, lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando el 100% en la madrugada, pero disminuirá a lo largo del día, estabilizándose en torno al 60% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será húmeda, el tiempo se tornará más seco y cómodo a medida que el sol avance en el cielo.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del noreste y este, con velocidades que oscilarán entre 6 y 21 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría proporcionar una sensación de frescura en medio del calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Castilleja de la Cuesta podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

El orto se producirá a las 08:18 y el ocaso a las 20:09, brindando una buena cantidad de luz solar durante el día. En resumen, el tiempo de hoy en Castilleja de la Cuesta será mayormente favorable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo antes de que lleguen los meses más fríos del año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-29T20:52:11.