El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de septiembre

El día de hoy, 30 de septiembre de 2025, se presenta en Cartaya con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 18 grados a la 1 de la madrugada y manteniéndose en 17 grados durante las horas más frescas de la madrugada.

A partir de las 9 de la mañana, se espera que la temperatura empiece a aumentar, alcanzando los 19 grados a las 10 de la mañana y subiendo gradualmente hasta llegar a un máximo de 27 grados en la tarde. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque alta en las primeras horas del día, comenzará a disminuir, pasando del 81% al 60% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más llevadera.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del norte a una velocidad de 4 a 6 km/h, aumentando en intensidad a medida que avanza el día. Para la tarde, se prevén ráfagas de viento del sur que alcanzarán hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en medio del calor. A lo largo del día, la dirección del viento variará, pero se mantendrá predominantemente del sur y suroeste, lo que podría influir en la percepción térmica.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para actividades al aire libre. La ausencia de nubes significativas permitirá que los rayos del sol calienten la superficie, haciendo de este un día perfecto para disfrutar de la naturaleza o realizar actividades deportivas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, y la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 24 grados hacia las 7 de la tarde. El ocaso se producirá a las 20:13, marcando el final de un día que, sin duda, será recordado por su clima agradable y soleado. En resumen, hoy en Cartaya se prevé un día ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas y un cielo despejado que invitan a salir y aprovechar el buen tiempo.

