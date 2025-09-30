El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de septiembre

El día de hoy, 30 de septiembre de 2025, Carmona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 18 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 61% por la tarde. Esto contribuirá a que el tiempo se sienta más fresco y cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con una velocidad que oscilará entre los 5 y 12 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas de la tarde. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá, lo que permitirá que las temperaturas caigan de nuevo, llegando a los 22 grados hacia la noche.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para disfrutar de paseos o actividades en familia.

El ocaso se producirá a las 20:07, marcando el final de un día que, aunque comenzará con temperaturas frescas, se tornará más cálido y agradable en las horas centrales. La combinación de un cielo despejado, temperaturas moderadas y vientos suaves hará de este 30 de septiembre un día ideal para disfrutar de la belleza de Carmona y sus alrededores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-29T20:52:11.