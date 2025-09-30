El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de septiembre

El día de hoy, 30 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Camas, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando un mínimo de 17 grados en las horas más frescas de la tarde.

A partir de la madrugada, la humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 76% hacia el mediodía. Esto permitirá que la temperatura se eleve, alcanzando un máximo de 28 grados en las horas centrales del día, lo que brindará un ambiente cálido y agradable.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del norte, con velocidades de hasta 5 km/h. A medida que el día avanza, la dirección del viento cambiará, predominando del noreste y alcanzando velocidades de hasta 11 km/h en las horas de la tarde. Esto podría proporcionar un alivio ante el calor, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Sin embargo, hacia el final de la tarde, se anticipa un ligero aumento en la nubosidad, con la posibilidad de cielos poco nubosos, aunque sin afectar la estabilidad del tiempo.

La puesta de sol se producirá a las 20:08, marcando el final de un día que, aunque comenzará fresco, se transformará en una jornada cálida y soleada. La combinación de temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves hará de este un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre en Camas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-29T20:52:11.