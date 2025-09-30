El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de septiembre

Hoy, 30 de septiembre de 2025, el tiempo en Cabra se presenta con un panorama mayormente nuboso, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, el cielo estará muy nuboso, con una ligera mejora hacia la mañana, donde se espera que el cielo pase a estar poco nuboso en las horas centrales del día. Sin embargo, a medida que avance la tarde, la nubosidad aumentará nuevamente, y se prevén intervalos nubosos con posibilidad de lluvia escasa.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 24 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 17 grados, y alcanzará su punto máximo en torno a las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 24 grados. A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 20 grados hacia las 22:00 horas.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 88% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos, alcanzando un 72% por la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 4 y 8 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 19 km/h. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas de la mañana y al atardecer.

La probabilidad de precipitación es baja durante la mañana, pero aumenta considerablemente en la tarde, alcanzando un 65% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Se anticipan lluvias escasas, por lo que es recomendable llevar un paraguas si se planea salir durante esas horas. La posibilidad de tormentas es mínima, con un 10% de probabilidad, lo que sugiere que, aunque puede haber algo de inestabilidad, no se esperan fenómenos severos.

En resumen, el día en Cabra se caracterizará por un tiempo variable, con predominancia de nubes y algunas posibilidades de lluvia por la tarde. Las temperaturas serán agradables, pero la alta humedad podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida de lo que indican los termómetros.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-29T20:52:11.