El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de septiembre

Hoy, 30 de septiembre de 2025, Las Cabezas de San Juan disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que se mantendrán así durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el sol brillará sin obstáculos, proporcionando un ambiente agradable y luminoso. Las temperaturas comenzarán en torno a los 19 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 18 grados a las 02:00 y 03:00 horas, antes de estabilizarse en 17 grados entre las 04:00 y las 05:00 horas. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 30 grados a las 16:00 horas.

La humedad relativa será alta en las primeras horas del día, comenzando en un 88% y alcanzando el 100% en la madrugada. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, situándose en un 79% a las 10:00 horas y bajando hasta un 36% hacia las 16:00 horas, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 28 km/h a las 19:00 horas. Este viento moderado puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más cálidas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de tormentas es nula, lo que refuerza la idea de un día tranquilo y soleado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados a las 23:00 horas. El ocaso se producirá a las 20:08 horas, marcando el final de un día soleado y cálido. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre en Las Cabezas de San Juan, con un tiempo propicio que invita a salir y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-29T20:52:11.