El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de septiembre

El día de hoy, 30 de septiembre de 2025, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. A medida que avance el día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 27 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando el 91% a las 00:00 horas, pero irá disminuyendo progresivamente a lo largo del día, estabilizándose en torno al 50% por la tarde. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más fresco y cómodo a medida que las temperaturas aumenten.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. Sin embargo, no se anticipan condiciones de viento fuerte que puedan causar molestias.

A lo largo del día, la probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que significa que no se esperan lluvias ni tormentas. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Sin embargo, hacia el final de la jornada, se prevé un ligero aumento en la nubosidad, con cielos parcialmente nublados por la noche, aunque sin afectar la temperatura, que se mantendrá en torno a los 22 grados .

La salida del sol se producirá a las 08:18 y se pondrá a las 20:09, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz natural durante el día. En resumen, Bormujos disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con condiciones ideales para actividades al aire libre, sin preocupaciones por la lluvia o el frío. Es un día perfecto para salir a caminar, hacer deporte o simplemente disfrutar de un rato en el parque.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-29T20:52:11.