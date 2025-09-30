El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de septiembre

El día de hoy, 30 de septiembre de 2025, Bailén se prepara para experimentar un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde el amanecer, que se producirá a las 08:09, la atmósfera se presentará muy nubosa, con un estado del cielo que se mantendrá así durante la primera parte de la jornada. A medida que avance la mañana, se espera que las nubes den paso a momentos despejados, especialmente en las horas centrales del día, lo que permitirá que el sol brille con más intensidad.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 24 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de 17 grados, descendiendo ligeramente a 15 grados hacia el mediodía. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, la temperatura alcanzará su punto máximo de 24 grados en la tarde, proporcionando un ambiente cálido y agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta al inicio del día, alcanzando un 96% en la madrugada, lo que podría generar una sensación de bochorno. A medida que avance el día, la humedad disminuirá gradualmente, situándose en torno al 51% por la tarde, lo que contribuirá a un tiempo más cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 5 y 12 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en medio del calor.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los habitantes de Bailén podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, paseos y encuentros familiares.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 19:59, el cielo volverá a cubrirse con nubes, especialmente en las horas nocturnas. Las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 19 grados hacia el final del día, lo que permitirá disfrutar de una noche templada.

En resumen, el tiempo en Bailén para hoy se presenta como una mezcla de nubes y sol, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que promete un día ideal para disfrutar de la vida al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-29T20:52:11.