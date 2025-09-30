El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Baeza según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 30 de septiembre de 2025, Baeza se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A medida que avanza el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, especialmente en las horas de la mañana y la tarde, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 23 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 23 grados.
La humedad relativa será alta en las primeras horas, comenzando en un 100% y descendiendo gradualmente hasta situarse en torno al 57% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor en la mañana, pero a medida que el día avanza, el ambiente se tornará más cálido y confortable.
En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas, especialmente en las horas centrales del día. La dirección del viento será predominantemente del sureste, con velocidades que alcanzarán hasta los 24 km/h en su punto máximo. Esto podría generar una ligera brisa que, combinada con las temperaturas agradables, hará que el tiempo sea ideal para actividades al aire libre.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Baeza podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para pasear por las calles históricas de la ciudad o disfrutar de un café en alguna de sus terrazas.
A medida que se acerque la noche, el cielo se irá cubriendo gradualmente, y se espera que las nubes aumenten, especialmente hacia la medianoche. Las temperaturas nocturnas descenderán a unos 19 grados, lo que proporcionará un ambiente fresco y agradable para las actividades nocturnas. El ocaso se producirá a las 19:58, marcando el final de un día que, sin duda, será recordado por su clima primaveral en pleno otoño.
En resumen, Baeza disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de la belleza de la ciudad y sus alrededores.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-29T20:52:11.
- Los inquilinos de la segunda fase de los apartamentos de Sama Naharro de Córdoba ya tienen las llaves de sus pisos
- Este es el calendario de fiestas populares en Córdoba 2026: de la Feria a las Cruces o los Patios
- ¿Cuánto vale un día en la cárcel?
- Rechazado un recurso de la propietaria de los terrenos contra la reforma de la avenida de Trassierra
- Arqueología sentimental de Córdoba
- El rector de la Universidad de Córdoba pide 'el cumplimiento estricto' del modelo de financiación y un nuevo plan de inversiones
- La Virgen de la Sierra de Cabra llega por vez primera a los barrios de Pedro Garfias y de Belén
- Alcolea recrea su batalla más gloriosa