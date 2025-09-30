El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de septiembre

El día de hoy, 30 de septiembre de 2025, se espera en Baena un tiempo mayormente estable, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 17 y 26 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con un ambiente poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. A medida que avance la jornada, la temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 26 grados.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando hasta un 89% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 46% por la tarde. Esto contribuirá a un ambiente más fresco y cómodo para las actividades al aire libre.

En cuanto a la nubosidad, se anticipa que el cielo se tornará más variable a partir de la tarde, con intervalos nubosos que podrían aparecer, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas. A pesar de esta mayor cobertura, no se prevén lluvias significativas, aunque existe una probabilidad del 65% de que se registren algunas precipitaciones ligeras en la tarde, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm.

El viento soplará de dirección variable, predominando del norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 8 km/h. Las rachas más fuertes se esperan en las horas centrales del día, alcanzando hasta 19 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 5% de posibilidad de que se produzcan en la tarde, lo que sugiere que el tiempo se mantendrá mayormente tranquilo. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos estén atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, especialmente si planean actividades al aire libre.

En resumen, Baena disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con algunas nubes que podrían aparecer por la tarde. Las temperaturas agradables y la baja probabilidad de lluvia hacen de este un día ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-29T20:52:11.