El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de septiembre

El día de hoy, 30 de septiembre de 2025, Andújar se verá afectado por un tiempo variable a lo largo de las horas. Desde la madrugada, se presentarán intervalos nubosos que se mantendrán hasta la mañana, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 16 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que puede generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se despeje, permitiendo que las temperaturas alcancen los 20 grados hacia el mediodía. La humedad comenzará a disminuir, situándose en torno al 75%, lo que proporcionará un respiro en la sensación de calor. Sin embargo, el viento, que soplará principalmente del este a velocidades de entre 5 y 9 km/h, podría hacer que la sensación térmica sea más fresca.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 26 grados . El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado. La humedad seguirá disminuyendo, situándose en un 48% hacia las horas centrales del día. El viento se intensificará ligeramente, alcanzando rachas de hasta 20 km/h, lo que podría ser un alivio ante el calor.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a cubrirse nuevamente, con la llegada de nubes que podrían indicar un cambio en las condiciones meteorológicas. Las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 21 grados hacia las 21:00 horas. La humedad aumentará nuevamente, alcanzando el 69%, lo que podría generar una sensación de mayor calidez.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas durante el día, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto permitirá que los habitantes de Andújar disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

En resumen, Andújar experimentará un día mayormente soleado con temperaturas agradables, aunque se recomienda estar atentos a la evolución del cielo hacia la tarde y la noche, cuando se espera un aumento en la nubosidad. La combinación de temperaturas cálidas y un viento moderado hará que el día sea ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

