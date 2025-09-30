El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de septiembre

El día de hoy, 30 de septiembre de 2025, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que rondan los 18 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 27 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 80% por la tarde, lo que mejorará la sensación térmica.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 15 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 34 km/h en las horas más cálidas del día, lo que podría generar una ligera brisa refrescante, especialmente en las zonas más abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en parques.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados hacia el final del día. La noche se presentará despejada, con temperaturas que rondarán los 14 grados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco y agradable para actividades nocturnas.

El orto se producirá a las 08:22 y el ocaso a las 20:12, brindando un amplio margen de luz solar para aprovechar el día. En resumen, Aljaraque disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para disfrutar de la naturaleza y actividades al aire libre, con un tiempo que se mantendrá estable y sin sorpresas meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-29T20:52:11.