El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de septiembre

El día de hoy, 30 de septiembre de 2025, La Algaba se despertará bajo un cielo mayormente despejado, aunque las primeras horas de la mañana estarán marcadas por la presencia de bruma y niebla, especialmente en los periodos más tempranos, desde la medianoche hasta las 9 de la mañana. Esta situación podría reducir la visibilidad, por lo que se recomienda precaución a quienes deban desplazarse en coche.

A medida que avance la mañana, se espera que la niebla se disipe, dando paso a un día soleado con temperaturas que irán en aumento. La temperatura comenzará en torno a los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 19 grados a la 1:00, y manteniéndose en 18 grados entre las 2:00 y las 3:00. Sin embargo, a partir de las 10:00 horas, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando los 22 grados a las 11:00 y llegando a un máximo de 30 grados a las 17:00 horas. Este aumento de temperatura se verá acompañado de un descenso en la humedad relativa, que pasará del 87% en la madrugada al 49% hacia la tarde, lo que hará que el ambiente se sienta más seco y cálido.

El viento será otro factor a tener en cuenta durante el día. Se prevé que sople principalmente del este y noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 12 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán entre las 12:00 y las 16:00, alcanzando hasta 21 km/h. Esto podría generar una sensación de frescor en las horas más calurosas, especialmente en zonas abiertas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día. Esto significa que no se anticipan chubascos ni tormentas, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

El ocaso se producirá a las 20:08, marcando el final de un día que, aunque comenzará con condiciones de niebla, se transformará en una jornada soleada y cálida, ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre. Se recomienda a los habitantes de La Algaba aprovechar el buen tiempo y salir a disfrutar de este espléndido día de otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-29T20:52:11.