El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de septiembre

Hoy, 30 de septiembre de 2025, Alcalá la Real se despertará bajo un cielo mayormente poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 13 grados centígrados desde la medianoche hasta las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 18 grados hacia el mediodía, proporcionando un ambiente agradable para los que salgan a disfrutar del día.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a cubrirse gradualmente, pasando de un estado poco nuboso a nuboso y muy nuboso. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 20 grados en las horas centrales de la tarde, lo que podría invitar a los residentes a aprovechar el buen tiempo antes de que lleguen las nubes más densas. Sin embargo, la probabilidad de precipitaciones aumentará significativamente en la tarde, alcanzando un 85% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que es probable que se produzcan algunas lluvias escasas, especialmente en la segunda mitad de la tarde.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 8 km/h durante la mañana y la tarde. A medida que el día avance, se espera que el viento cambie a direcciones como el este y el noreste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 18 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente al caer la tarde.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 99% en las primeras horas y descendiendo gradualmente hasta un 63% en la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas moderadas, podría hacer que el ambiente se sienta un poco más pesado, especialmente en las horas previas a la lluvia.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 30% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que indica que, aunque las tormentas no son seguras, no se pueden descartar. Por lo tanto, es recomendable que los habitantes de Alcalá la Real estén preparados para posibles cambios en el tiempo a medida que se acerque la tarde.

En resumen, el día comenzará con condiciones agradables, pero se recomienda estar atentos a la evolución del tiempo, ya que las nubes y la posibilidad de lluvia se intensificarán a medida que avance la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-29T20:52:11.