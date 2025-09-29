El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en El Viso del Alcor según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia ligera, especialmente en los periodos de 00:00 a 01:00, donde se espera una precipitación de 0.3 mm y 0.2 mm, respectivamente. A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque las cantidades serán mínimas, con un total acumulado que podría alcanzar hasta 0.7 mm en el periodo de 19:00 a 20:00.
Las temperaturas se mantendrán agradables, comenzando en torno a los 19°C durante la madrugada y alcanzando un máximo de 26°C en las horas centrales de la tarde. A lo largo del día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, situándose en torno a los 24°C hacia el final de la jornada. La humedad relativa será alta, comenzando en un 90% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 55% por la tarde, lo que puede generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas.
El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 19 km/h. En las primeras horas, se registrarán rachas de hasta 10 km/h, aumentando a medida que avanza el día, alcanzando picos de 31 km/h hacia las 19:00. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en las horas de la tarde, cuando el viento se sienta más fuerte.
La probabilidad de tormentas es baja, con un 5% en las primeras horas y aumentando a un 30% en la franja horaria de 08:00 a 14:00. Sin embargo, se espera que la actividad eléctrica sea mínima, lo que sugiere que, aunque las condiciones serán propicias para algunas tormentas, estas no deberían ser intensas.
Los intervalos nubosos se alternarán con momentos de cielo despejado, especialmente hacia el final de la tarde, lo que permitirá disfrutar de un ocaso atractivo a las 20:09. A pesar de la posibilidad de lluvias, el día se presenta como una buena oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se esté preparado para las condiciones cambiantes del tiempo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-28T21:02:13.
