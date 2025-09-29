El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de septiembre

El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, Utrera se presenta con un panorama mayormente cubierto, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que se incrementa a medida que avanza el día. En las primeras horas, se espera una precipitación de 0.1 mm, aumentando a 0.2 mm en la siguiente franja horaria. Sin embargo, en algunos periodos, como el de las 02:00 a las 08:00, la probabilidad de lluvia es del 30%, lo que sugiere que es posible que los habitantes de Utrera se encuentren con algunas gotas.

A medida que el día avanza, el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 27 grados . Las temperaturas más frescas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando un máximo de 27 grados en la tarde. La humedad relativa será alta, comenzando en un 77% y descendiendo ligeramente a lo largo del día, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más cálida de lo que realmente indica el termómetro.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 2 y 15 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. En particular, se espera que el viento alcance rachas de hasta 33 km/h en la franja horaria de las 20:00, lo que podría ser notable al caer la tarde.

La probabilidad de tormenta es moderada, con un 35% entre las 08:00 y las 14:00, y un 50% entre las 14:00 y las 20:00. Esto sugiere que, aunque la lluvia será escasa, no se puede descartar la posibilidad de tormentas aisladas que podrían acompañar a las precipitaciones.

En resumen, Utrera experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables, pero con la posibilidad de lluvias ligeras y tormentas en algunas horas. Los ciudadanos deben estar preparados para condiciones cambiantes y considerar llevar paraguas si planean salir, especialmente durante la tarde.

