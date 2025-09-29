El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Úbeda según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 29 de septiembre de 2025, Úbeda se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que indican la posibilidad de lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 16 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 95% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.
A medida que avance el día, se espera que las precipitaciones se intensifiquen, especialmente entre las 2 y las 8 de la mañana, donde la probabilidad de lluvia es del 100%. Durante este periodo, se anticipa una acumulación de hasta 0.5 mm de lluvia, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. Las lluvias continuarán siendo escasas pero constantes, con acumulaciones que podrían llegar a 2 mm en las horas siguientes.
El viento soplará del norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que marcan los termómetros. A medida que el día avance, el viento podría aumentar ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 22 km/h en las horas de la tarde, lo que podría ayudar a dispersar un poco la humedad acumulada.
La probabilidad de tormentas también es notable, con un 55% de posibilidad entre las 2 y las 8 de la mañana, y un 65% entre las 2 y las 8 de la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias no sean intensas, podrían venir acompañadas de actividad eléctrica, lo que es importante tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre.
A medida que se acerque la tarde, las temperaturas podrían alcanzar un máximo de 18 grados , antes de descender nuevamente a 17 grados por la noche. La visibilidad podría verse afectada por la bruma y la niebla, especialmente en las primeras horas del día, por lo que se recomienda precaución a los conductores.
En resumen, hoy en Úbeda se espera un día mayormente cubierto con lluvias intermitentes, temperaturas frescas y un ambiente húmedo. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para las condiciones cambiantes y la posibilidad de lluvia.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-28T21:02:13.
- El capitán de la Guardia Civil que denunció irregularidades de un exjefe de la UCO declara ante Pedraz que se le investigó al topar con Venezuela
- Rechazado un recurso de la propietaria de los terrenos contra la reforma de la avenida de Trassierra
- La lluvia vuelve a Córdoba por cortesía de Gabrielle: día y horas de los primeros chubascos de otoño
- Una Magna histórica proyecta fe y santería de Lucena en el mapa nacional
- Leiva enciende Córdoba con lleno absoluto en Los Califas
- Segunda llamada de atención de la Inspección de Trabajo al Ayuntamiento de Córdoba por el plan de igualdad
- Los nuevos parques y la recuperación del Jardín del Obispo, los proyectos destacados del presupuesto de Urbanismo para 2026
- Cajasur inicia la venta de su céntrico edificio de Ronda de los Tejares en Córdoba